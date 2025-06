Continuam abertas as inscrições para Agenda do Meio Ambiente 2025 Com o foco em debater soluções ambientais sustentáveis, a Prefeitura de Sorriso e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) deram o...

Com o foco em debater soluções ambientais sustentáveis, a Prefeitura de Sorriso e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) deram o start às ações do Dia Mundial do Meio Ambiente 2025. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dia-mundial-do-meio-ambiente-2025/2957145?share_id=whatsapp. A inscrição é gratuita e gera certificado digital de quatro horas. O encontro será nesta quinta-feira, dia 5 de junho, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus de Sorriso. O credenciamento inicia às 18h30.

