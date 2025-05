Contribuinte poderá usar PIX, QR Code e cartões físicos e digitais para quitar tributos municipais

PIX, QR Code dinâmico, cartões de crédito e débito — com possibilidade de parcelamento —, débito automático, carteiras digitais, aplicativos móveis e plataformas digitais de pagamento, como PicPay, Mercado Pago e GovPay, devem ser as formas de pagamento que o contribuinte poderá optar para quitar tributos municipais. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, está ampliando as possibilidades de pagamento para os contribuintes, permitindo assim, que possam quitar tributos sem sair de casa, com rapidez e da forma mais viável e acessível para cada um.

