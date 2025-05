Momento MT |Do R7

Contribuintes de MT têm até 30 de maio para destinar IR a fundos sociais Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para destinarem parte do Imposto de Renda aos fundos (nacional, estadual ou municipal) da...

Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para destinarem parte do Imposto de Renda aos fundos (nacional, estadual ou municipal) da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso (FUMAPI). Os recursos são utilizados para a manutenção das ações desenvolvidas por instituições e associações que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social, bem como suas famílias.

Saiba mais sobre como você pode ajudar a transformar vidas e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: