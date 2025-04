Contribuintes podem destinar parte do IR para projetos voltados às crianças e adolescentes Até 3% do imposto devido por destinado ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) municipal, contribuindo para a promoção de direitos... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h06 ) twitter

Até 3% do imposto devido por destinado ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) municipal, contribuindo para a promoção de direitos e desenvolvimento social. Com a abertura do prazo para o envio das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano-base 2024, que se estende até 30 de maio, contribuintes de Várzea Grande têm a oportunidade de transformar parte valores em investimentos para o futuro de crianças e adolescentes. A destinação de até 3% do imposto devido pode ser feita diretamente na declaração para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) municipal, contribuindo para a promoção de direitos e desenvolvimento social.

Não perca a chance de fazer a diferença! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

