Controlador-geral comparece à ALMT e esclarece dúvidas sobre relatório

O controlador-geral do Estado, Paulo Farias, esclareceu todas as dúvidas dos deputados estaduais sobre as apurações que foram feitas para mapear a entrega de kits agrícolas comprados em 2024, durante audiência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quinta-feira (26.6). Farias foi enfático ao explicar que a Controladoria Geral do Estado (CGE) não analisa envio de emendas parlamentares, mas sim, como o Poder Executivo está fazendo a aplicação dos recursos.

