Controladoria em Ação chegará a todas as Secretarias e órgãos municipais A Controladoria Geral do Município (CGM) iniciou o projeto Controladoria em Ação, com o objetivo de apresentar detalhadamente o novo...

A Controladoria Geral do Município (CGM) iniciou o projeto Controladoria em Ação, com o objetivo de apresentar detalhadamente o novo Guia Prático de Fiscalização Contratual. A iniciativa chegará a todas as secretarias e órgãos municipais, fortalecendo a aproximação com a CGM, que tem a função de prestar orientações técnicas e recomendações preventivas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão (SMSocial) foi a primeira a ser contemplada com a visita, liderada pelo controlador Wesley Bucco, na tarde de terça-feira (5). A próxima será a Secretaria Municipal de Habitação.

