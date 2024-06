Conversa impactante sobre a exploração sexual infantil

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) convidou a advogada Adriana Figueiredo Meireles para falar sobre o ciclo da exploração sexual de meninas e mulheres no parlamento. Natural de comunidade ribeirinha da Ilha do Marajó, localizada na floresta Amazônica, a Drª relatou sobre as violências que vivenciou durante a sua infância e juventude.

