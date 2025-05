“Conviver com outras crianças auxiliou no cognitivo do meu neto”, declarou avó de criança autista atendida na unidade do SER Família Criança “Conviver com outras crianças auxiliou no cognitivo do meu neto”, declarou Benedita Glória de Almeida, avó do Gabriel Elias, de sete... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Conviver com outras crianças auxiliou no cognitivo do meu neto”, declarou Benedita Glória de Almeida, avó do Gabriel Elias, de sete anos, uma das 509 crianças atendidas na unidade piloto do Programa SER Família Criança, no município de Poconé. Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o espaço promove o desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade por meio de atividades educativas, culturais e esportivas no contraturno escolar.

Saiba mais sobre como o programa tem transformado vidas e contribuído para o desenvolvimento das crianças no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Inscrições do seletivo para o 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais encerram nesta sexta-feira (9)

Governador homenageia estudantes destaques no Enem e no mundial de robótica

‘É uma grande oportunidade para nós’, diz expositor na Feira da Família