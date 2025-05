Conviver com outras crianças auxiliou no desenvolvimento do meu neto”, declarou avó de aluno autista atendido pelo SER Família Criança “Conviver com outras crianças auxiliou no desenvolvimento do meu neto”, declarou Benedita Glória de Almeida, avó do Gabriel Elias,... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h28 ) twitter

“Conviver com outras crianças auxiliou no desenvolvimento do meu neto”, declarou Benedita Glória de Almeida, avó do Gabriel Elias, de sete anos, uma das 509 crianças atendidas na unidade piloto do Programa SER Família Criança, no município de Poconé. Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o espaço promove o desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade por meio de atividades educativas, culturais e esportivas no contraturno escolar.

