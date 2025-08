Cooperativas batem recorde e reforçam papel na economia rural O cooperativismo agropecuário brasileiro encerrou 2024 com números inéditos e reafirmou sua importância para a economia do campo. De... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

O cooperativismo agropecuário brasileiro encerrou 2024 com números inéditos e reafirmou sua importância para a economia do campo. De acordo com o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2025, divulgado nesta quinta-feira (31.07) pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) — entidade nacional que representa e coordena o setor —, as 1.172 cooperativas do ramo movimentaram R$ 438,2 bilhões no ano passado, alta de 3,6% em relação a 2023. O estudo aponta ainda um recorde nas sobras do exercício, que somaram R$ 30,2 bilhões, crescimento de 48% em comparação ao ano anterior. Para mais detalhes sobre esses números impressionantes e o impacto do cooperativismo na economia rural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende seis pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo

