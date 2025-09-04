Cooperativas de reciclagem no DF ganham reforço de 10 caminhões do Governo Federal O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)...

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) entregaram, nesta quinta-feira (4/9), dez caminhões para a Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno (Centcoop). A ação faz parte do programa Coopera+, lançado em maio deste ano, com o objetivo de fortalecer a industrialização da cadeia da reciclagem no DF e entorno.

