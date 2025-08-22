Coordenador do Procon-MT faz palestra sobre relação de consumo para servidores do município Integrantes da Procuradoria-Geral do Município e do Procon de Rondonópolis participaram nesta quinta-feira (21) de uma capacitação...

Integrantes da Procuradoria-Geral do Município e do Procon de Rondonópolis participaram nesta quinta-feira (21) de uma capacitação sobre procedimentos e trâmites de processos administrativos referentes às reclamações dos consumidores e às fiscalização de ofício e de rotina do órgão de proteção do consumidor. O evento aconteceu na sede da Procuradoria-Geral, com o coordenador de Relacionamento com os Municípios e Educação para Consumo e palestrante, Maurel Amorim.

