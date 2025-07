Coordenadores de 82 Escolas Municipais debatem melhoria na aprendizagem de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta terça-feira (22) uma imersão com os coordenadores das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica). O evento será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 8h às 17h, e contará com a presença do secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

