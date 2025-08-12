Coordenadores de escolas de Cuiabá são capacitados em documentação pedagógica Coordenadores de escolas de Cuiabá participaram, na tarde de segunda-feira (11), do curso de formação “Escola de Educadores Formação...

Coordenadores de escolas de Cuiabá participaram, na tarde de segunda-feira (11), do curso de formação “Escola de Educadores Formação de Documentação Pedagógica na Prática”. O evento foi realizado no auditório do Sebrae, localizado no Goiabeiras. Os profissionais da educação receberam orientações para estimular a documentação pedagógica para aprendizagem na primeira infância, que corresponde à faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses.

