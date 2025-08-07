Coordenadores debatem políticas de aprendizagem da educação infantil em Cuiabá Mais de 100 professores vinculados à Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura de Cuiabá participaram, nesta quarta-feira...

Mais de 100 professores vinculados à Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura de Cuiabá participaram, nesta quarta-feira (6), da primeira imersão para coordenadores pedagógicos, com o tema “Reflexão Sobre o Papel do Coordenador Frente às Ações Pedagógicas na Educação Infantil”. O evento foi aberto às 7h pelo secretário municipal de Educação, Amauri Monge Fernandes. As atividades foram encerradas às 17h.

