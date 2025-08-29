COP30 já tem 61 países confirmados após o início da Força-Tarefa O governo federal, por meio da força-tarefa organizada pelo Ministério do Turismo, apresentou o primeiro balanço das ações para garantir...

O governo federal, por meio da força-tarefa organizada pelo Ministério do Turismo, apresentou o primeiro balanço das ações para garantir a plena realização da COP30, em Belém, em novembro de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29.08), em Belém. O esforço, coordenado Secretaria Extraordinária da COP (SECOP), em parceria com o Ministério do Turismo e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e tem como foco ampliar a cooperação internacional, atrair investimentos e preparar a capital paraense com soluções logísticas, de infraestrutura e de sustentabilidade.

Para mais detalhes sobre a COP30 e as confirmações de países, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: