Copa de Futebol 7 abre inscrições nesta quarta (11) A partir desta quarta-feira (11), estarão abertas as inscrições para mais uma competição esportiva em Lucas do Rio Verde. A Copa Agriterra...

A partir desta quarta-feira (11), estarão abertas as inscrições para mais uma competição esportiva em Lucas do Rio Verde. A Copa Agriterra/Sicredi de Futebol 7 terá início no dia 4 de julho, com previsão de participação de atletas do município. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com o patrocínio das empresas Agriterra e Sicredi Ouro MT.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as inscrições e detalhes da competição!

Leia Mais em Momento MT: