Copa de Futsal ACID 2025 começa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16.05), às 19h na quadra do São Benedito, será realizada a abertura da Copa de Futsal ACID, competição que reunirá atletas de toda região como Diamantino, Alto Paraguai, Rosário Oeste, Nortelândia, São José do Rio Claro e Cuiabá. O evento é uma iniciativa da da Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Diamantino (ACID) e seus afiliados.

