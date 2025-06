Copa Interbairros entra na reta decisiva quatro jogos definem os semifinalistas

A Copa Interbairros entra na reta final, agora é tudo ou nada, quem vai garantir vaga para as semifinais, quatro partidas vão agitar a torcida no campo do Jardim Alvorada no próximo dia (29-06).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: