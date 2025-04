Copa Sicredi 2025: Lucas do Rio Verde conquista o título no voleibol masculino O final de semana foi de muita emoção para os amantes do esporte em Lucas do Rio Verde. No domingo (13), as quadras dos ginásios Ernesto...

Momento MT|Do R7 13/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share