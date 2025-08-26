Logo R7.com
Copa Sorriso de Society terá início em setembro com disputas nas categorias masculino e feminino

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, realizará a Copa Sorriso de Society, com jogos previstos para iniciar no dia 22 de setembro, na Praça da Juventude. A competição reunirá equipes nas categorias masculino e feminino, com limite de 32 times inscritos.

