Coral Municipal de Cuiabá abre audições para novos integrantes

O Coral Municipal de Cuiabá está retornando às suas atividades e abre audições para seleção de novos integrantes. Jovens a partir de 16 anos, com experiência em canto ou canto coral, (e também sem experiência) podem se inscrever para participar do processo seletivo, que busca fortalecer o grupo com novos talentos.

