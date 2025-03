Corinthians arranca empate com Bahia na estreia do Brasileirão No duelo entre gigantes regionais, o atual campeão paulista e o campeão baiano se enfrentaram em uma partida emocionante que terminou...

No duelo entre gigantes regionais, o atual campeão paulista e o campeão baiano se enfrentaram em uma partida emocionante que terminou empatada. Em plena Arena Fonte Nova, neste domingo, o Corinthians, atuando com um time composto majoritariamente por jogadores reservas, aproveitou a vantagem numérica para empatar com o Bahia em 1 a 1, pela rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Os anfitriões abriram o placar com Gilberto, mas a equipe corintiana, com resiliência, igualou o marcador por meio de Héctor Hernández.

