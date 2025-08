Corinthians arranca empate com Fortaleza no último minuto Em uma tarde de futebol que serviu de prelúdio para um aguardado clássico, o Corinthians, utilizando uma formação alternativa, buscou...

Em uma tarde de futebol que serviu de prelúdio para um aguardado clássico, o Corinthians, utilizando uma formação alternativa, buscou um empate por 1 a 1 contra o Fortaleza na Neo Química Arena, neste domingo. O confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve emoção até os acréscimos, com o gol do Leão do Pici marcado pelo ex-palmeirense Breno Lopes e o empate corintiano vindo dos pés de Carrillo, já nos instantes finais.

