Corinthians com time misto arranca empate contra o Botafogo Em um confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, mesmo com uma formação alternativa, conquistou um importante...

Em um confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, mesmo com uma formação alternativa, conquistou um importante empate por 1 a 1 contra o Botafogo, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. A partida, marcada por diferentes momentos para as equipes, teve gols de Arthur Cabral para o alvinegro carioca e Memphis Depay, que garantiu o ponto para o Timão já na reta final.

