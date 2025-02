Corinthians domina e vence o Noroeste em casa pelo Paulistão O Corinthians confirmou seu favoritismo e venceu o Noroeste por 2 a 1 na tarde deste sábado (01.02), na Neo Química Arena, pela 6ª... Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h06 ) twitter

O Corinthians confirmou seu favoritismo e venceu o Noroeste por 2 a 1 na tarde deste sábado (01.02), na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Igor Coronado e Talles Magno, o Timão construiu a vitória com tranquilidade e chegou ao quinto triunfo em seis jogos no estadual. O Noroeste descontou nos minutos finais com Pedro Felipe, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

