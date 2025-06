Momento MT |Do R7

Corinthians empata com o Vitória sob olhares de Carlo Ancelotti Na noite deste domingo, o Corinthians decepcionou a torcida ao empatar sem gols com o Vitória na Neo Química Arena, mesmo sob os atentos...

Na noite deste domingo, o Corinthians decepcionou a torcida ao empatar sem gols com o Vitória na Neo Química Arena, mesmo sob os atentos olhares de Carlo Ancelotti. O resultado mantém a equipe distante do cobiçado G6 do Campeonato Brasileiro.

Para mais detalhes sobre o jogo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: