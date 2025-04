Corinthians estreia com derrota na Copa Sul-Americana

Na tarde desta quarta-feira (02.04), o Corinthians sofreu uma derrota amarga por 2 a 1 para o Huracán, da Argentina, na Neo Química Arena, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. A derrota inaugura a participação do Timão na competição com um resultado desfavorável, deixando a equipe na lanterna do grupo e sem pontos.

