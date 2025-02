Corinthians fica só no empate contra a Portuguesa no Pacaembu O Corinthians empatou com a Portuguesa em 2 a 2 na noite deste sábado, marcando seu retorno ao Mercado Livre Arena Pacaembu. O jogo...

Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share