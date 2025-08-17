Logo R7.com
Corinthians perde em casa para o Bahia e aprofunda crise no Brasileirão

O Corinthians vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na Neo Química Arena neste sábado, o Timão sofreu...

O Corinthians vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na Neo Química Arena neste sábado, o Timão sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Bahia, marcando seu sexto jogo consecutivo sem vitória na competição. O resultado acende o alerta no Parque São Jorge, enquanto o Tricolor de Aço segue firme na parte de cima da tabela. Michel Araújo e Willian José garantiram os gols do Bahia, e Gui Negão marcou o tento corintiano.

