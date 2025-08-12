Logo R7.com
Corinthians perde para o Juventude e chega a cinco jogos sem vitória no Brasileirão

A ressaca pós-classificação na Copa do Brasil bateu forte no Corinthians. Na noite desta segunda-feira (11-08), em Caxias do Sul, o...

A ressaca pós-classificação na Copa do Brasil bateu forte no Corinthians. Na noite desta segunda-feira (11-08), em Caxias do Sul, o Timão jogou abaixo do esperado e foi superado pelo Juventude por 2 a 1, resultado que interrompeu o momento de euforia e ampliou a sequência negativa no Campeonato Brasileiro: já são cinco rodadas sem vencer. No Alfredo Jaconi, Gabriel Taliari e Matheus Babi garantiram o triunfo dos gaúchos; Matheuzinho diminuiu em cobrança de falta nos minutos finais.

