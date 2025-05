Momento MT |Do R7

Corinthians perde para o Mirassol com pênalti perdido por Depay O Corinthians sofreu sua primeira derrota sob o comando de Dorival Júnior neste sábado (10/05/2025). Em partida disputada no Estádio...

O Corinthians sofreu sua primeira derrota sob o comando de Dorival Júnior neste sábado (10/05/2025). Em partida disputada no Estádio Campos Maia, o Timão foi superado pelo Mirassol por 2 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa conquistou a virada após Cacá abrir o placar para o Corinthians, com gols de Edson Carioca e Gabriel. Destaque negativo para Memphis Depay, que desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Para mais detalhes sobre essa partida emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: