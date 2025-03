Corinthians quebra jejum de títulos e conquista o Paulistão contra o Palmeiras

Após seis longos anos de espera, a Fiel torcida do Corinthians finalmente pôde soltar o grito de “É CAMPEÃO!”. Em uma noite de pura emoção na Neo Química Arena, o Timão empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, garantindo a conquista do Campeonato Paulista de 2025, o 31º da história do clube. O resultado premiou a estratégia de segurar a vantagem construída no jogo de ida e coroou uma campanha de superação, encerrando um incômodo jejum sem títulos e impedindo o tetra inédito do arquirrival.

Para mais detalhes sobre essa emocionante conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: