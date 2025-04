Corinthians supera expulsão e vence Racing-URU na Sul-Americana

Em uma noite de superação e emoção na Neo Química Arena, o Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Mesmo com a expulsão de Félix Torres no primeiro tempo, o Timão demonstrou garra e venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos. O gol da vitória alvinegra foi marcado por Romero, em um lance polêmico que precisou da intervenção do VAR.

