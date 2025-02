Corinthians tropeça em casa com reservas, mas garante liderança no Paulistão Em partida disputada neste domingo na Neo Química Arena, o Corinthians, já de olho no confronto decisivo pela Libertadores, empatou...

Em partida disputada neste domingo na Neo Química Arena, o Corinthians, já de olho no confronto decisivo pela Libertadores, empatou com o Guarani em 2 a 2, utilizando uma equipe repleta de reservas. Apesar do resultado, o Timão assegurou a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

Leia Mais em Momento MT: