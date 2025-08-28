Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Corinthians vence Athletico-PR e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians conquistou uma vitória crucial na noite desta quarta-feira ao superar o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena, em Curitiba...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corinthians conquistou uma vitória crucial na noite desta quarta-feira ao superar o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena, em Curitiba, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.