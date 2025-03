Corinthians vence Barcelona de Guayaquil, mas é eliminado da Libertadores

O Corinthians se despediu da Libertadores 2025 com uma vitória de 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (12.03), na Neo Química Arena. Os gols de Félix Torres e André Carrillo deram esperança à torcida, mas não foram suficientes para reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador. Com o resultado, o Timão amarga a terceira eliminação em fase preliminar na história da competição.

Para mais detalhes sobre a partida e o futuro do Corinthians, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: