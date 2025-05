Corinthians vence clássico e afunda o Santos no Z4 Em um clássico disputado na Neo Química Arena na tarde deste domingo (17), o Corinthians superou o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri...

Em um clássico disputado na Neo Química Arena na tarde deste domingo (17), o Corinthians superou o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e complicou ainda mais a situação do rival no Campeonato Brasileiro, afundando-o na zona de rebaixamento (Z4). A vitória impulsionou o Timão na tabela, deixando a equipe do Parque São Jorge próxima ao grupo de classificação para a Libertadores.

