Corinthians vence Internacional com hat-trick de Yuri Alberto

Em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas, o Corinthians superou o Internacional por 4 a 2 neste sábado, marcando a estreia vitoriosa do técnico Dorival Júnior na Neo Química Arena e no Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o atacante Yuri Alberto, que brilhou com um hat-trick e garantiu os três pontos para o Timão.

