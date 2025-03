Momento MT |Do R7

Corinthians vence Mirassol e garante vaga na semifinal do Paulistão Na noite deste domingo (02.03), o Corinthians carimbou seu passaporte para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol...

Na noite deste domingo (02.03), o Corinthians carimbou seu passaporte para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol por 2 a 0, em um duelo único e emocionante na Neo Química Arena. Romero e Memphis Depay foram os heróis da noite, balançando as redes e garantindo a festa da Fiel. Com essa vitória, o Timão não apenas avança na competição, mas também assegura o mando de campo até uma possível final.

