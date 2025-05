Corinthians vence Novorizontino, na estreia do técnico Dorival Júnior O Corinthians iniciou sua jornada na Copa do Brasil com uma vitória importante sobre o Novorizontino, por 1 a 0, nesta quarta-feira...

O Corinthians iniciou sua jornada na Copa do Brasil com uma vitória importante sobre o Novorizontino, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. A partida marcou a estreia do técnico Dorival Júnior no comando do Timão e valeu como jogo de ida da terceira fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Héctor Hernández.

