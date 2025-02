Corinthians vence o Água Santa e embala a terceira vitória seguida no Paulistão O Corinthians voltou à campo na noite desta quarta-feira (22), quando recebeu a equipe do Água Santa em jogo válido pela terceira rodada...

O Corinthians voltou à campo na noite desta quarta-feira (22), quando recebeu a equipe do Água Santa em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. E com gols no primeiro tempo, o Timão venceu a equipe de Diadema por 2 a 1 e segue 100% na competição estadual. Os gols foram marcados por Alex Santana e João Pedro.

Para mais detalhes sobre a partida e o desempenho do Corinthians, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: