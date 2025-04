Corinthians vence o Sport de virada com dois gols de Memphis Depay no Brasileirão Após duas derrotas consecutivas, o Corinthians reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 19 de abril...

Após duas derrotas consecutivas, o Corinthians reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 19 de abril de 2025, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Timão superou o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em partida válida pela quinta rodada do torneio. O grande destaque da partida foi Memphis Depay, autor dos dois gols do time paulista, enquanto Sérgio Oliveira abriu o placar para os visitantes.

