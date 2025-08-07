Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida de volta das oitavas de final. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão consolidou a vantagem construída no jogo de ida, onde já havia vencido por 1 a 0, garantindo o placar agregado de 3 a 0.
