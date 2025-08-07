Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival Palmeiras...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em partida de volta das oitavas de final. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão consolidou a vantagem construída no jogo de ida, onde já havia vencido por 1 a 0, garantindo o placar agregado de 3 a 0.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.