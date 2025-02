Corinthians vence São Bernardo e garante classificação no Paulistão

O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Os gols da vitória saíram apenas nos acréscimos, com Romero, aos 49 minutos, e Memphis Depay, aos 53. Com o resultado, o Timão garantiu a classificação para as quartas de final do Estadual.

