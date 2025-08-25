Corinthians vence Vasco e ganha fôlego na luta contra o Z4 Em um duelo de tirar o fôlego pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians superou o Vasco por 3 a 2, neste domingo (24....

Em um duelo de tirar o fôlego pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians superou o Vasco por 3 a 2, neste domingo (24.08), em São Januário. A vitória crucial não apenas garantiu ao Timão três pontos de ouro, mas também proporcionou um respiro significativo na tabela, distanciando a equipe do temido Z4. O embate foi marcado por reviravoltas e gols decisivos, mantendo a tensão até os últimos instantes.

