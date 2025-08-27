Coronel Francyanne Lacerda é nomeada Secretaria de Mobilidade Urbana
A coronel da Polícia Militar, Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, foi nomeada para exercer interinamente a titularidade da Secretaria...
A coronel da Polícia Militar, Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, foi nomeada para exercer interinamente a titularidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). O ato de nomeação do prefeito Abilio Brunini foi publicado na terça-feira (26) em edição suplementar da Gazeta Municipal. Com isso, a coronel Francyanne Lacerda vai acumular a Secretaria Municipal de Segurança Pública com a titularidade da Mobilidade Urbana. Com perfil técnico, a coronel Francyanne Lacerda já atuou na subchefia operacional do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público de Mato Grosso e já foi corregedora-geral e comandante-geral adjunta da Polícia Militar.
