Coronel Francyanne Lacerda é nomeada Secretaria de Mobilidade Urbana
Momento MT|Do R7
27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 )

A coronel da Polícia Militar, Francyanne Siqueira Chaves Lacerda, foi nomeada para exercer interinamente a titularidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). O ato de nomeação do prefeito Abilio Brunini foi publicado na terça-feira (26) em edição suplementar da Gazeta Municipal. Com isso, a coronel Francyanne Lacerda vai acumular a Secretaria Municipal de Segurança Pública com a titularidade da Mobilidade Urbana. Com perfil técnico, a coronel Francyanne Lacerda já atuou na subchefia operacional do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público de Mato Grosso e já foi corregedora-geral e comandante-geral adjunta da Polícia Militar. Saiba mais sobre essa importante nomeação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com apoio da SES, Sala de amamentação do TRT-MT é certificada pelo Ministério da Saúde

