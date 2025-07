Corpo Bombeiros socorre duas vítimas após carro bater em poste O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite de quinta-feira (24.7), duas vítimas de um acidente envolvendo... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h39 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite de quinta-feira (24.7), duas vítimas de um acidente envolvendo um veículo de passeio que colidiu com um poste, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) com a informação de que havia uma vítima presa às ferragens de um veículo de passeio. No entanto, ao chegar ao local, os bombeiros militares encontraram as duas vítimas fora do carro. Uma delas caminhava pelo local, enquanto a outra estava caída no chão, queixando-se de dores. Ambas estavam conscientes e orientadas. A unidade de resgate realizou o atendimento pré-hospitalar, estabilizando a vítima que permanecia deitada no solo. As duas vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Não há informações sobre as causas do acidente. Saiba mais sobre este incidente acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF investiga desvios de mercadorias de Centro de Distribuição dos Correios

