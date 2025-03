Corpo de adolescente é encontrado em Cuiabá; casal é preso após tentar registrar bebê recém-nascido

O corpo da adolescente Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (13), no quintal de uma residência em Cuiabá. A prisão do casal suspeito de envolvimento no crime ocorreu após a tentativa de registrar um bebê recém-nascido no Hospital Santa Helena, o que gerou desconfiança. Outros dois homens também foram detidos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações.

