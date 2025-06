Corpo de Bombeiro participa da construção de projeto nacional de resposta a desastres em Brasília

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está representando a Região Centro-Oeste nas reuniões de consolidação do Programa Resposta em Operações Integradas para Atuação em Situações de Desastres (RESPAD), promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros (LIGABOM). Os encontros ocorrem entre os dias 03 e 06 de junho, em Brasília, e contam com a participação do comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, e do Major BM Lucas de Souza Brito.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a segurança nacional no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: